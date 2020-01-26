بطاقات انخراط نقابية جديدة تحمل توقيع سيدي السعيد في الجوية الجزائرية!

في سابقة على مستوى الفروع النقابية التابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، تم مؤخرا، الترويج لبطاقات انخراط في صفوف نقابة المؤسسة تحمل توقيع الأمين العام السابق للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد.

تحصلت “النهار” على نسخة من بطاقة الانخراط في صفوف نقابة الجوية الجزائرية التي تسوَق لفائدة العمال بتسعيرة محددة 200 دينار.

لكن الغريب فيها أنها تحمل توقيع الأمين العام السابق للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين وختمه، رغم أن النقابي كان قد استقال من منصبه بعد موجة من الاحتجاجات وحملة من التوقيعات، يوم التاسع عشر أفريل من العام الماضي، ليخلفه في المنصب المدعو سليم لاباتشة.

وقد حاول حاملو بطاقات الانخراط المكتوبة بثلاث لغات في واجهتها، العربية والأمازيغية وكذا الفرنسية، الترويج للبطاقات مؤخرا بفرع اللوجيستيك، مما أثار استغراب العديد من عمال الفرع وعمال المؤسسة الذين كانوا حاضرين.

وقد رفع بعض النقابيين حسب المعلومات التي بلغت “النهار”، تقريرا عن الحادثة إلى الجهات الأمنية من أجل التدخل العاجل ووضع حد لتجاوزات المتورطين في القضية التي تضر الشريك الاجتماعي وكذا بسمعة شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وقد تم انتخاب سليم لاباتشة، الذي تحاول أطراف نقابية بالجوية الجزائرية زعزعة كرسيه، كأمين عام للاتحاد العام للعمال الجزائريين يوم الواحد والعشرين جوان من العام الماضي، حيث سبق وأن تقلد عدة مناصب في الهيئة النقابية قبل انتخابه على رأسها.

بخوش علاش: “القضية غريبة ولا علم لي بها”

قال الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية الجزائرية، علاش بخوش، في اتصال مع «النهار»، إنه كان غائبا وأن القضية محل الطرح والخاصة بترويج بطاقات انخراط تحمل اسم الأمين العام السابق للمركزية النقابية غريبة، وأضاف «كنت خارج البلد ولا علم لي بالقضية».

أمين عام نقابة الجوية الجزائرية سعيد تعوينين : “لسنا مسؤولين عن البطاقات ومن يروّجها يتحمّل المسؤولية”

قال الأمين العام لنقابة شركة الخطوط الجوية الجزائرية، إن نقابته غير مسؤولة لا من بعيد ولا من قريب عن بطاقات الانخراط في صفوف الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

وأن أي بطاقات لا تحمل لا ختم النقابة ولا ختم الشركة غير قانونية، وأنه لم يقم إلى غاية الآن بنشر بيان نقابته من أجل الشروع في بيع بطاقات الانخراط.