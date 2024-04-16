بطاقات تعريف فرنسية مزوّرة للبيع بـ180 مليون سنتيم

تورط مغترب مقيم بفرنسا في قضية جزائية أمام الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء. لمتابعته برفقة 3 متهمين في قضية تزوير واستعمال المزور ومغادرة التراب الوطني بطريقة غير مشروعة.

وجاءت المتابعة القضائية للمتهمين الأربع، يتقدمهم المتهم الرئيسي الموقوف حاليا بالمؤسسة العقابية بالحراش. الذي استغل إقامته بفرنسا، خلال تواجده بداخل التراب الوطني. أين اوهم ضحاياه الثلاث ” المتهمين حاليا معه”، بتميكنهم من بطاقة تعريف فرنسية، بحكم إقامته هناك ومعارفه ” ابن خالته” الذين يساعده في استخراج البطاقات بطريقة بسيطة.

وتم الاتفاق مع الضحايا مبلغ 180 مليون مقابل الخدمة، وهو ما أقدم عليه المتهم المدعو ” ر.حمزة” سائق شاحنة مقيم بواد سوف. الذي جرى توقيفه متلبسا بحيازة الوثيقة على مستوى ميناء العاصمة. ونفس العملية تعرض لها المتهم الثالث وهو بصدد السفر إلى أسبانيا برفقة أفراد عائلته فتم توقيفه. هو الآخر مع حجز البطاقة الأجنبية المزورة، بحيث اعترف الأخير حلال التحقيق معه بأنه اشترى الوثيقة. بمقابل 30 الف أورو محل الجريمة من المتهم ” ك. بوعلام” شاب مقيم بفرنسا عن طريق قريبه الذي لعب دور الوساطة.

وفي الجلسة أنكر المتهم الموقوف علاقته بالقضية نكرانا قاطعا. كما نفى تعامله أو معرفته بالمتهمين الثلاث الماثلين إلى جانبه، رغم ما أكدته تصريحاتهم أمام القاضي بعد مواجهتهم بالمتهم.

وأمام ماورد التمس النائب العام تشديد العقوبة في حق المتهمين.