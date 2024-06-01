بطاقة ألمانية تسهل على الأجانب العثور على وظيفة

أصبحت بطاقة الفرص الجديدة في ألمانيا، والتي تهدف إلى تسهيل دخول المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي. إلى المقاطعة بغرض البحث عن وظيفة مناسبة، سارية رسميًا اليوم، 1 جوان 2024.

مع بطاقة الفرصة، المعروفة أيضًا باسم Chancenkarte. لا يُطلب من المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي. تقديم دليل على عقد عمل دائم حتى يُسمح لهم بدخول البلاد.

علاوة على ذلك، تسمح بطاقة الفرصة بالبقاء لفترة طويلة في الدولة. وتمنح حامليها أيضًا الحق في الحصول على وظيفة تجريبية أو وظيفة بدوام جزئي.

في حالة عثور الأجانب على وظيفة مناسبة أثناء وجودهم في ألمانيا باستخدام بطاقة الفرصة. يمكنهم بعد ذلك التقدم بطلب للحصول على إقامة طويلة الأجل، وهي عملية أسهل حيث أن الأجانب لديهم بالفعل عرض عمل.

من هو المؤهل للحصول على بطاقة الفرصة؟

يتم إصدار بطاقة الفرصة للعمال المهرة أو لأولئك الذين يسجلون ست نقاط أو أكثر في نظام النقاط.

لا يحتاج العمال المهرة الحاصلون على شهادة جامعية ألمانية أو أجنبية أو مؤهل مهني. إلى تلبية أي متطلبات خاصة أخرى للحصول على بطاقة الفرصة.

ومن ناحية أخرى، فإن أولئك الذين ليسوا من العمال المهرة. لا يمكنهم الحصول على بطاقة الفرصة إلا من خلال نظام النقاط.

للحصول على بطاقة الفرصة، يجب على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي تقديم دليل. على أنهم أكملوا عامين من التدريب المهني أو حصلوا على شهادة جامعية.

علاوة على ذلك، يجب أن يكون لديهم مهارات كافية في اللغة الألمانية والإنجليزية في المستويين A1 وB2، على التوالي.

ويُطلب من المتقدمين أيضًا إثبات أنهم مستقرون ماليًا حتى يكونوا مؤهلين للحصول على بطاقة الفرصة.

يتم إصدار بطاقة الفرصة للمرشحين المعترف بهم كعمال ماهرين أو أولئك الذين يسجلون ست نقاط على الأقل. باستخدام نظام النقاط. وبالإضافة إلى ذلك، يجب ضمان وسائل دعمهم طوال مدة إقامتهم.

وعند التقدم بطلب للحصول على بطاقة الفرصة، يتم تصنيف المتقدمين باستخدام نظام النقاط. للحصول على بطاقة الفرصة، يجب على المتقدمين الوصول إلى ست نقاط على الأقل.