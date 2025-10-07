بطاقة أنصار المولودية جاهزة !

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، رسميا عن دخول أول بطاقة ” Fan card” والموجهة إلى أنصار مولودية الجزائر، حيز الخدمة.

وفي بيان نشرته اليوم الثلاثاء، وضعت مؤسسة بريد الجزائر. رابطا على حسابها عبر “فيسبوك” أمام أنصار المولودية من أجل طلب البطاقة، التي تحمل ألوان فريقهم تحسبا لاستعمالها في معاملاتهم المالية وحياتهم اليومية.

ودشن بريد الجزائر، تجربته في بطاقة “Fan card” مع أنصار المولودية في انتظار تعميمها على مختلف أنصار الأندية الجزائرية مستقبلا.