بطاقة إشتراك موحدة قطار- حافلة.. رحلات غير محدودة وتخفيضات تصل 50%

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن بطاقة إشتراك ساهلةsahla موحدة قطار-حافلة.

وحسب الشركة تتيح بطاقة الاشتراك ساهلة sahla التنقل عبر القطارات وحافلات إيتوزا بكل حرية.

ويستفيد مستعمل بطاقة ساهلة من تخفيضات تصل الى – 50 % من ثمن التذاكر.عدد الرحلات غير محدود.

كماتتيح هذه البطاقة التنقل ايام العطل والعطلة الأسبوعية مجانا.

ويبلغ سعر بطاقة الاشتراك “ساهلة sahla 2500 دج للشهر، كما أنها متوفرة على مستوى المحطات.