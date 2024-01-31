بطاقة إشتراك موحدة قطار- حافلة.. رحلات غير محدودة وتخفيضات تصل 50%
بقلم نسرين محفوف
كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن بطاقة إشتراك ساهلةsahla موحدة قطار-حافلة.
وحسب الشركة تتيح بطاقة الاشتراك ساهلة sahla التنقل عبر القطارات وحافلات إيتوزا بكل حرية.
ويستفيد مستعمل بطاقة ساهلة من تخفيضات تصل الى – 50 % من ثمن التذاكر.عدد الرحلات غير محدود.
كماتتيح هذه البطاقة التنقل ايام العطل والعطلة الأسبوعية مجانا.
ويبلغ سعر بطاقة الاشتراك “ساهلة sahla 2500 دج للشهر، كما أنها متوفرة على مستوى المحطات.
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