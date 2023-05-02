بطاقة إمارات للصعود على متن الطائرة تفتح مئات العروض في دبي هذا الصيف

أعلنت شركة الطيران الإماراتية “إمارات” اليوم عن عودة “My Emirates Pass” الشهير جدًا. من 1 ماي 2023 إلى 30 سبتمبر 2023، يتيح “My Emirates Summer Pass” للمسافرين الاستمتاع برحلاتهم. أكثر بفضل خمسة أشهر من العروض الحصرية في مئات الأماكن في دبي والإمارات العربية المتحدة.

كما يمكن لمسافري “إمارات” الذين يسافرون إلى دبي أو يترددون فيها ببساطة تقديم بطاقة الصعود الخاصة بهم. وهوية صالحة في مئات نقاط البيع والترفيه والمطاعم. بالإضافة إلى المعالم الشهيرة والمنتجعات الصحية الفاخرة، للاستفادة من خصومات رائعة في جميع أنحاء دبي والإمارات العربية المتحدة.

للاستفادة من هذه العروض، يجب على المسافرين تقديم بطاقة الصعود الإماراتية المطبوعة أو المحمولة في المؤسسات المشاركة. بالإضافة إلى هوية صالحة وسارية المفعول.

إذا قمت بالتسجيل عبر الإنترنت وقمت بتنزيل بطاقة الصعود المحمولة الخاصة بك على تطبيق إمارات أو في محفظتك. لا تنسى التقاط صورة للشاشة لتقديمها في المؤسسات المشاركة، حيث ستختفي من تطبيقاتك بمجرد هبوطك.

للاطلاع على كل عروض “My Emirates Pass”، يرجى الذهاب إلى

https://www.emirates.com/dz/arabic/experience/my-emirates-pass

مفاجآت صيف دبي

أكبر حدث للتسوق والترفيه العائلي في المدينة يعود، مع سلسلة كاملة من الفعاليات الثقافية و الألعاب النارية. وجوائز السحب والمزيد. استفد من العروض مع .”My Emirates Pass” واستمتع بـ “مفاجآت صيف دبي” في نفس الوقت عندما تسافر إلى دبي بين 29 يوليو 2023 و 3 سبتمبر 2023.

استكشف دبي بشكل أفضل مع “إمارات“

سواء كان الأمر يتعلق بالاسترخاء في حمامات السباحة الخاصة أو الاستمتاع بالوقت مع العائلة في حدائق الألعاب والحدائق المائية. سيجد جميع المسافرين متعة الصيف في دبي. من الشواطئ المشمسة إلى الأنشطة الثقافية والضيافة عالمية المستوى ومرافق الترفيه. كما توفر دبي مجموعة متنوعة من التجارب العالمية لجميع الزوار

“عطلات إمارات”: يمكن للمسافرين حجز عطلاتهم في دبي من خلال عطلات إمارات. تتضمن جميع عطلات إمارات خيارات حجز مرنة. ولضمان راحة البال الأكبر، ستكون فريق عطلات إمارات المخصص للخدمة. على مدار الساعة و7 أيام في الأسبوع هناك لمساعدة المصطافين طوال فترة إقامتهم.

شركاء Skywards: يمكن لأعضاء برنامج الولاء الحائز على جوائز “إمارات”، Skywards. كسب أميال على مصروفاتهم اليومية في نقاط البيع في الإمارات العربية المتحدة أثناء إقامتهم. كما يمكن تبادل هذه الأميال مقابل تذاكر مكافأة، وترقيات، وتذاكر للحضور في الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية. لمعرفة المزيد عن برنامج “إمارات” Skywards، يرجى الذهاب إلى

https://www.emirates.com/dz/arabic/skywards/

استأنفت “إمارات” أنشطتها بأمان إلى أكثر من 130 وجهة على ستة قارات. وتقدم حاليًا 7 رحلات أسبوعيًا من الجزائر إلى دبي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع emirates.com. يمكن شراء التذاكر على موقع emirates.com. في مكتب بيع “إمارات”، عبر وكلاء السفر أو وكالات السفر عبر الإنترنت.

