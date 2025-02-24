بطاقة إنتاجية 1 مليون طن.. المصفاة الجديدة تدخل حيز الخدمة سنة 2027 

وضع اليوم، الاثنين، الوزير الأول نذير العرباوي بحاسي مسعود بولاية ورقلة، حجر الأساس لإنجاز المصفاة الجديدة لتكرير البترول.

و استمع الوزير إلى عرض حول هذا المشروع الواعد الذي سيسمح بمعالجة 5 ملايين طن سنويا من النفط الخام، من شأنها توفير الإمدادات اللازمة لتزويد المنشآت الصناعية بالمنطقة، وتلبية احتياجاتها من مختلف المنتجات الطاقوية. فضلا عن المساهمة في تعزيز الأمن الطاقوي.

وينتظر أن تدخل هذه المصفاة حيز الإنتاج سنة 2027 . بطاقة إنتاجية تصل إلى 1 مليون طن من المازوت التي سترتفع تدريجيا لتبلغ 2.8 مليون طن. و1.31 مليون طن بنزين، بالإضافة على كميات هامة من البروبان والبوتان والكيروسين والزفت. وسيشغل هذا المشروع أكثر من 10 آلاف عامل خلال مرحلة الإنجاز. ويستحدث ألف منصب شغل جديد خلال مرحلة الاستغلال.

و بالمناسبة أكد الوزير الأول أن مشروع إنجاز المصفاة الجديدة للبترول بحاسي مسعود يندرج في إطار تجسيد الرؤية الاستراتيجية رئيس الجمهورية إلى تعزيز قدراتنا الوطنية في مجال تثمين المحروقات وخاصة في مجال إنتاج الوقود، فضلا عن فتح آفاق جديدة لتعزيز مكانة بلادنا في سوق المواد البترولية.

كما هنأ الوزير الأول مسؤولي قطاع الطاقة ومجمع سونطراك وكل منتسبيه من إطارات ومهندسين وعمال. على انطلاق هذا المشروع الهيكلي. مؤكدا لهم الدعم الكامل لرئيس الجمهورية وحرصه الشديد على استكمال. إنجازه في الآجال المحددة ورفع تحدي تثمين مواردنا الوطنية على خطى أسلافنا الذين. بادروا في مثل هذا اليوم ببسط السيادة الوطنية على المحروقات.

بعد ذلك، تفقد الوزير الأول محطة ضغط الغاز وإعادة ضخه بحاسي مسعود، التي تبلغ طاقتها الانتاجية 24 مليون متر مكعب في اليوم. حيث استمع إلى شرح مستفيض حول عمل هذه المنشأة منذ تدشينها سنة 2020. ومساهمتها في المحافظة على القدرات الإنتاجية في مجال الغاز.