بطاقة إنتاج تتعدى 1800 ثلاجة يوميا.. مصنع LG بكوريا يرفع التحدي

زيارة مصنع “إل جي” بمنطقة شانغون في بوسان بأقصى جنوب كوريا، ليس بالأمر المتاح أمام عامة المواطنين، لذا خصصت لنا شركة “إل جي” زيارة خاصة في إطار تنظيمها لجولات الصحافة لعام 2019.

مكنتنا الدعوة في اكتشاف آخر التطورات التكنولوجية المنتهجة في مصنع “إل جي إلكترونيكس” لمنتجاتها، ونقل النظرة مقربة للمستهلك الجزائري.

يمتد مصنع “إل جي” على مساحة تقارب الـ700000 متر مربع، تحتوي على عدة خطوط للتجميع والصنيع في أن واحد لكل منتج من المنتجات الكهرومزلية للعلامة.

يسهر حوالي 3500 عامل بالمصنع على إنتاج أنواع مختلفة من الأجهزة الكهرومنزلية، يتم ذلك من خلال ثلاث خطوط إنتاج متواجدة بالمصنع.

وتوزع خطوط الإنتاج حسب نوع المنتج، الخط الأول خصص لإنتاج الثلاجات، أما الثاني يتم فيه تصنيع آلات الطبخ أما خط الإنتاج الثالث يتم فيه تصنيع أجهزة تنقية الهواء.

تقدر طاقة إنتاج مصنع “إل جي” إلكترونكس بمنطقة شانغون حوالي 1800 ثلاجة يوميا، توزع على ما نسبته 600 منتج لكل خط إنتاج.

يحتوي المصنع على مبنى إداري يحتوي على معرض لمنتجات الشركة يشبه المتحف يتم عرض أحدث منتجات الشركة فيه وتقنياتها.

منعنا عند زيارتنا للمصنع من التصوير، نظرا للسرية التي تفرضها الشركة على خطوط التصنيع والتجميع داخل مصانعها، لكن الزيارة مكنتنا بمعرفة دورية الإنتاج كاملة.

بدء من الحصول على المادة الأولية التي تستعمل في إنتاج قطع غيار المنتجات إلى غاية إنتاج المنتج جاهزا للاستخدام، وتنقسم الدورة الإنتاجية إلى 11 خطوة.