بطاقة الحاج الذكية تعوّض جواز السفر خلال حج 2020

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بطاقة الحاج الذكية تعوّض جواز السفر خلال حج 2020
بقلم زهيدة ث

تستعد السلطات السعودية لإدخال “بطاقة الحاج الذكية” حيز الخدمة، الموسم المقبل، بما يغني الحجاج عن كل البطاقات التي يحملونها.

وتحتوي بطاقة الحاج الذكية كل المعلومات الشخصية، وتغني المغني عن جواز سفره، كما يستطيع أن يسحب من خلالها الأموال.

وأشاد وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، في فيديو نشره على التويتر، بابتكار بطاقة الحج الذكية.

وأضاف، أن البطاقات الذكية، ستوزع العام المقبل على الحجاج في مقر إقامتهم ببلادهم قبل وصولهم إلى السعودية.

ويمكن للسلطات السعودية من خلال هذه البطاقة تقديم خدمات عدة، مثل إرشاد الحاج لموقع سكنه أثناء أداء المناسك.


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