بطاقة الفنان.. قبول 430 ملف والشروع في تسليمها ابتداء من 15 سبتمبر

كشفت وزارة الثقافة والفنون، اليوم الإثنين، عن قبول 430 ملف خاص بطلب ببطاقة الفنان من أصل 1278 ملفا تم ايداعها المجلس الوطني للآداب والفنون.

وجاء في بيان الوزارة “في إطار سياسة وزارة الثقافة والفنون الرامية إلى التكفل الأمثل بالفنانين. وفي ظل توجيهات وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي بضرورة الالتزام بأحقية بطاقة الفنان لأصحابها من الفنانين. الذين يستوفون كل الشروط المطلوبة للحصول عليها، خاصة بعد ضبط وتحديد آليات دراسة طلبات وتسليم بطاقات الفنان”.

واضاف البيان “بعد قيام المجلس الوطني للآداب والفنون بدراسة كل الملفات المودعة على مستواه. والتي بلغ عددها 1278 ملفا، خلصت العملية إلى قبول 430 ملفا في مختلف التخصصات الفنية”.

كما أكد ذات المصدر أن الوزارة الوصية وبالتنسيق مع المديريات الولائية للثقافة والفنون. ستشرع في تسليم بطاقة الفنان للمستفيدين منها ابتداء من تاريخ 15 سبتمبر 2023.

وسيتم الاتصال بأصحاب الملفات الناقصة والتي يمكن أن تستوفي الشروط لاستكمال الوثائق المطلوبة، يضيف ذات المصدر.