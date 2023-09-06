قناة النهار بطاقة الفنان..معايير صارمة للحصول عليها بقلم قناة النهار نشر في 06 سبتمبر 2023 - 13:09 art شارك غرِّد أرسل 27 0 بطاقة الفنان..معايير صارمة للحصول عليها إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/NZsbd اقرأ أيضا موجة حر بدرجات مرتفعة طيلة يوم الغد السبت بهذه المناطق قناة النهار 25 أوت الأودية النائمة.. خطر على السكان مع كل تهاطل للأمطار قناة النهار 06 سبتمبر غليزان / مطاعم مدرسية جديدة لتوفير الوجبات الساخنة لتلاميذ المناطق النائية قناة النهار 22 أوت صريح جدا: هكذا يحضر الجزائريون أبنائهم للموسم الدراسي قناة النهار 29 أوت معسكر / توديع البعثة الطبية الصينية بعد سنتين من عملهم بمستشفى الأم و الطفل بلبوري رحمة قناة النهار 30 أوت مع كثرة التنقل.. تحديد ميزانية خاصة لاستهلاك البنزين في فترة الصيف قناة النهار 20 أوت عودة الإداريين إلى المؤسسات التربوية لبداية موسم دراسي جديد قناة النهار 27 أوت أيام قبل الدخول المدرسي .. هكذا يستعد الأولياء للحدث التربوي قناة النهار 01 سبتمبر هذا ماقاله وزير السياحة لأحد الشباب الراغب في "الحرقة" قناة النهار 19 أوت إختيار 8 شركات ناشئة لتمثيل الجزائر في القمة العالمية لريادة الأعمال قناة النهار 19 أوت