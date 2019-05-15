بطاقة الناخب ضرورية لختان الأطفال

إشترط رئيس بلدية بن فريحة دائرة قديل بولاية وهران ضرورة إحضار بطاقة الناخب من أجل التسجيل في عملية اختتان الأطفال.

وأفاد الإعلان أن رئيس المجلس الشعبي يعلم المواطنين عن تنظيم عملية اختتان لفائدة الأطفال.

فعلى المواطنين الراغبين في التسجيل التقدم إلى مصالح البلدية في أقرب الآجال مرفقين بالملف التالي:

شهادة ميلاد الطفل، نسخة من بطاقة التعريف، وبطاقة الناخب.

من جهتها لقي الإعلان سخرية وضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي متسائلين ما علاقة بطاقة الناخب بعملية الإختتان؟.

كما تساؤل رواد الفايسبوك عن أي إنتخابات يتحدث المير، بشعار “يتنحاو قاع” أو بدافع حب الوطن والوطنية.