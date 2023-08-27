بطاقة جديدة وموحدة للطلبة بداية من الدخول الجامعي

اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بطاقة جديدة وموحدة تشمل جميع الخدمات التي تقدم للطلبة من نقل جامعي وايواء وإقامة.

ووجهت الوزارة تعليمة إلى مديرية الخدمات الجامعية والكليات والأقسام، أكدت من خلالها اعتماد ببطاقة طالب وحيدة وموحدة. ذات استعمالات متعددة، تغطي الخدمات البيداغوجية من الولوج إلى مرافق مؤسسات التعليم العالي والخدمات الجامعية على غرار خدمات الإيواء والنقل والإطعام وذلك بدءا من الدخول الجامعي المقبل، وتُمنح للطلبة في كل الأطوار سنوات التكوين.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه البطاقة تعد دعما لبطاقة الطالب الإلكترونية ونسخة مادية عنها وهي مزودة بتقنية تحديد الهوية. بموجات الراديوRFID تجعلها متصلة بقاعدة البيانات الرقمية للطلبة حيث تستعمل كبطاقة هوية جامعية، من جهة وكدعامة للتطوير المستمر للبيئة الرقمية لفائدة الطلبة في الوسط الجامعي من جهة أخرى.

وتمتاز هذه البطاقة بمجموعة من الخصائص تتمثل في الأبعاد القياسية بـ85 مم/54مم وبيضاء الواجهتين ومزودة بشريحة RFID بتردد 125 kHZ ومزودة برقم تعريفي يتشكل من 8 أرقام على الأقل.

وفيما يتعلق بالمحتوى، تخصص الواجهة الأمامية لبيانات الطالب البيداغوجي وواجهتها الخلفية لبيانات الطالب. في مجال الخدمات الجامعية وفقا لنموذج بطاقة الطالب الإلكترونية.

كما تضم هذه اللجنة ممثلين مؤهلين عن مصالح البيداغوجيا ومديرية الخدمات الجامعية تتولى استخراج البطاقات بتحميل البيانات البيداغوجية على واجهة البطاقة وتحميل البيانات الخاصة بالخدمات الجامعية على الواجهة الخلفية للبطاقة ويقوم تقني مؤهل بربط الرقم التعريفي الوحيد للبطاقة ببيانات الطالب الرقمية.