بطاقة ذهبية خاصة بأنصار المولودية !

تُحضّر إدارة نادي مولودية الجزائر، بالتعاون مع مؤسسة بريد الجزائر، لطرح بطاقة ذهبية خاصة بأنصار الفريق.

وحسبما، جاء على لسان المكلف بالاعلام في المولودية، محمد بوروبي، فإن كل مناصر يملك البطاقة الذهبية. سيتمكن من استبدالها ببطاقة المولودية باللونين الأحمر والأخضر.

كما أبرز ذات المتحدث، أن البطاقة الذهبية الخاصة بـ”الشناوة”، ستتيح للأنصار بالتسجيل في الاشتراكات السنوية.

مؤكدا في منشور أطلقه أمس الجمعة، على حسابه الشخصي عبر “فيسبوك”، أن بطاقة المولودية ستوفر عدة امتيازات أخرى للمناصر.

يشار إلى أن مولودية الجزائر، كانت قد أطلقت شريحة خاصة بأنصارها وذلك، بالتعاون مع الممول الرسمي للنادي “أُريدُ”.