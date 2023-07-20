بطاقة رقمية لمهنيي الصيد البحري ابتداءً من سبتمبر القادم

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، عن دخول بطاقة رقمية جديدة لفائدة مهنيي القطاع وذلك اعتبارا من سبتمبر القادم. ضمن مساعي تبسيط الإجراءات الإدارية وإنجاح التحوّل الرقمي في مجال الصيد البحري.

قال بداني، في لقاء صُحفي مع القناة الأولى، بأن هذه البطاقة الرقمية توجد الآن قيد التجريب على مستوى بعض الغرف الولائية للصيد البحري وتربية المائيات كمرحلة أولى. في انتظار وضعها حيز الخدمة رسميا بداية من سبتمبر القادم.

كما أوضح أن البطاقة ستسمح للصيادين ومختلف الفاعلين في قطاع الصيد البحري، بالاستفادة من مجموعة من الخدمات الإلكترونية. من بينها الحصول عن بعد على وثائق إدارية من خلال منصة ستكون مربوطة بها، وهذا دون عناء التنقل. خاصة وأن الصياد يقضي معظم وقته في البحر.

وقال الوزير، إنّ هذه البطاقة التي سيوضع عليها الرقم التعريفي الوطني الخاص بالمهني، ستتضمن معلومات شخصية لصاحبها. بما فيها المستوى الدراسي والشهادات المتحصل عليها، وكذا برنامج عمله اليومي.