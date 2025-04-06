بطاقة ركوب فرنسية مزوّرة تطيح بعصابة تزوّر وثائق للمسافرين مقابل أموال بالعملة الصعبة

مكّنت تحقيقات قضائية، من الإطاحة بعصابة إجرامية، قامت بتزوير بطاقة الركوب الخاصة بشركة الطيران TRANSAVIA لمسافر كان بصدد السفر إلى فرنسا.

و يتعلق الأمر بالمدعو ” خ.ر” تم توقيفه من طرف شرطة الحدود الفرنسية بمطار “أورلي” بباريس. بعد إكتشاف أمره وتحويله على متن الطائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية إلى التراب الوطني.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم غادر الجزائر عبر مطار هواري بومدين، حيث اقتنى تذكرة سفر باتجاه دولة تونس. غير أنه امتطى طائرة الخطوط الجوية التونسية الفرنسية، بعد استلامه بطاقة الركوب الخاصة بشركة الطيران TRANSAVIA المزورة بداخل دورة التي المياه بالمطار. من طرف متهمين تم تحديد هويتهم و توقيفهم. بعدما اعترف بأنه تحصل على الوثيقة مقابل مبلغ مالي من العملة الصعبة 3000 أورو.

حيث من المقرر أن يمثل أمام محكمة الجنح بدار البيضاء، 4 متهمين إثنين منهم موقوفين بالمؤسسة العقابية الحراش. و يتعلق الأمر بالمدعو ” خ.ر” والمتهم المدعو ” ب.ك” والمتهمين غير الموقوفين كل من المدعو ” ب.س”، ” ز.و”، لمتابعتهم بجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية. وجنحة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، جنحة التدبير للخروج غير المشروع للتراب الوطني مقابل منفعة مالية.

“الشرطة الفرنسية توقف المتهم”

تتلخص وقائع القضية، في أنه بتاريخ : 2024/11/24، في حدود الساعة 19 ما 1:00 مساء. وضع تحت تصرف فرقة الشرطة القضائية بمطار هواري بومدين من طرف فصيلة مكافحة تزوير الوثائق بمصلحة شرطة الحدود الجوية بمطار هواري بومدين. المتهم المدعو ” خ. رمزي” البالغ من العمر 26 سنة، المقيم بولاية جيجل. هذا الأخير كان محل إرجاع من مطار باريس الفرنسي إلى التراب الوطني، مرفقا بـ3 عناصر شرطة لدولة فرنسا، على متن الرحلة الجوية التابعة الشركة الخطوط الجوية الاسبانية. بواسطة جواز جزائري ساري المفعول إلى غاية 2034/10/14. وهذا بعدما قام بإستعمال بطاقة تعريف فرنسية مزورة.

“التحريات بمطار الجزائر”

وبعد تنقيط هوية المعنى على مستوى نظام البحث والتحري بخانة العبور تبين أن المتهم غادر التراب الوطني عبر مطار هواري بومدين بتاريخ 2024/11/11 نحو مطار تونس الدولي. حيث اعترف أنه فإنه قام باقتطاع تذكرتين، الأولى كانت باتجاه مطار تونس على متن الرحلة الجوية رقم TU375. والثانية كانت باتجاه مطار باريس “أورلي” على متن الرحلة التابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية. مقرا أنه اتبع تعليمات أحد الأشخاص يدعى “يابانجي” المقيم بباب الزوار بالعاصمة. المتضمنة وضع بطاقة الركوب على مستوى دورة المياه بالمرحاض الاخير المقابل لشبابيك التسجيلات الخاصة بالشركة الجوية الفرنسية.

ليقوم بعدها بالدخول إلى قاعة المراقبة الحدودية للمسافرين مستظهرا بطاقة الركوب الخاصة بالرحلة المتوجهة نحو مطار تونس الدولي. إلا انه وبمجرد وصوله إلى قاعة الركوب قام بتغيير الرحلة واستعمال بطاقة الركوب الخاصة بالرحلة المتوجهة نحو مطار باريس الفرنسي. وأثناء وصوله إلى المطار بفرنسا قام باستظهار بطاقة التعريف الفرنسية. فتبين لهم بأنها مزورة ليتم توقيفه واعادته إلى أرض الوطن.

” اعترافات المتهم تكشف العصابة”

واعترف المتهم لشرطة الحدود الفرنسية بأنه قد تحصل على الوثيقة مقابل مبلغ مالي من العملة الصعبة 3000 أورو.

ولدى سماع المتهم “خ.رمزي” اعترف بكل ما نسب إليه من أفعال، مؤكدا بأنه بتاريخ 2024/11/11. في حدود الساعة السادسة صباحا، توجه الى مطار هواري بومدين من أجل السفر إلى فرنسا. وهذا بعدما تحصل على بطاقة إقامة فرنسية مزورة من عند المسمى “ب. كمال” مقابل مبلغ مالي قدره 3000 أورو. كما تحصل على تذكرة سفر عليها ختم شرطة الحدود مزور بمساعدة شخص آخر يدعى” يابانجي” المقيم بباب الزوار بالعاصمة. مضيفا أنه تم اكتشاف أمره من طرف عناصر شرطة الحدود الفرنسية، بسبب بطاقة التعريف الفرنسية المزورة ليتم توقيفه هناك.

واستكمالا لإجراءات التحقيق تم توقيف المتهم الثاني ” ب. كمال” بجيجل حيث تم تفتيش مسكنه أين تم ضبط جهازين حاسوب محمولين، ووحدة مركزية، كما نفى المتهم علاقته بالمتهم الموقوف ” خ.رمزي” .

” كاميرات المطار تحدد هوية المتهمين”

وفي إطار التحقيق وعلى اثر مراقبة التسجيلات المرئية للواقعة ، تبين بأن الشخص الذي قام بالدخول إلى دورة المياه مع ترك بطاقة الركوب الخاصة بشركة الطيران المزورة غادر المطار على متن سيارة من نوع فيات ديكاتو ، كما تم تسجيل المتهم ” رمزي” يدخل المطار حاملا حقيبة سوداء اللون حيث جلس بالبهو لمدة 10 دقائق بعدها توجه الى مكاتب تسجيلات رحلة Transavia أين قام بالتسجيل و استلم بطاقة الركوب في تمام الساعة 12 سا 12 د، و غادر منطقة التسجيل، أما بالنسبة للمتهم الثاني ” كمال” فقد تم تسجيل دخوله الى المطار على متن سيارة أجرة في حدود الساعة 11 سا 21 د و دخل للمحطة عبر مركز الفرز والتفتيش للبهو العام، ثم صعد الى البهو العمومي ذهاب، أين جلس مدة زمنية بالكراسي، بعدها توجه الى دورة المياه و هو يستعمل هاتفه النقال ، بعدها شوهد ” رمزي” يدخل الى دورة المياه، وفي حدود الساعة 12 سا 25 د 45 ثا تم تسجيل خروجهم في نفس الوقت وفي نفس الاتجاه من دورة المياه، حيث مكث المسافر بالبهو العام ” ذهاب” فيما غادر الآخر على متن سيارة من نوع رونو كليو رمادية اللون ،

كما تبين من خلال الكاميرا تنقل المتهم ” رمزي” ، الى دورة المياه مرة أخرى أين كان له حديث مع عامل النظافة ، وكان ذلك في حدود الساعة 13 سا 52 د بعدها بلحظات تم تسجيل تقدم مسافر آخر ودخوله إلى نفس دورة المياه التي يتواجد بها، ثم خرج المعني باتجاه الحظيرة .

” توقيف ثالث متهم”

حيث مكنت التحريات من تم تحديد هوية صاحب المركبة و يتعلق الأمر بالمدعو” ب. إسماعيل ” فتم توقيفه كما تم إستدراج المتهم المدعو ” ب.سيف الدين ” المكنى “الريزو” الى حي الحميز الدار البيضاء الجزائر عن طريق المتهم “اسماعيل” ، حيث تم توقيفه على متن السيارة المذكورة أعلاه، ليعتر أنه هو من كان بتاريخ الواقعة 2024/11/11

يقود المركبة ، وهو من أحضر معه الشخص الذي قام بتزوير ختم الخروج الخاص بشرطة الحدود بمطار هواري بومدين على بطاقة الركوب التي ضبطت بحوزة الموقوف “خ. رمزي” بالتاريخ المذكور (2024/11/11) وهذا من ولاية بجاية الى مدينة باب الزوار بالجزائر و من ثم الى مطار هواري بومدين

كما صرح “ب. سيف الدين” بأن الشخص الذي كان برفقته بتاريخ : 2024/11/11 تاريخ مغادرة الموقوف المدعو “خ رمزي” هو صديقه المدعو ” وليد.ز” ، هذا الأخير هو من قام بتاريخ الوقائع بالدخول الى دورة المياه بالمطار، أين ترك بطاقة الركوب الخاصة بشركة الطيران TRANSAVIA التي كان عليها ختم الشرطة (خروج) .