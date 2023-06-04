بطاقة مهنية رقمية لـ 442 ألف حرفي قريبا

كشف المدير العام للصناعة التقليدية بوزارة السياحة كمال بوعام، عن إصدار البطاقة المهنية الرقمية “قريبا”. لصالح أزيد من 442 ألف حرفي ناشط عبر الوطن.

وأوضح بوعام في تصريح صحفي على هامش آخر لقاء جهوي أشرف عليه ممثلا لوزير القطاع بتيبازة. إستعدادا لإصدار البطاقة الرقمية المهنية لصالح الحرفيين، بعد لقائي مستغانم وبسكرة. أن العملية تجري على قدم وساق مما سيسمح بالشروع قريبا في ستخراج البطاقات الرقمية المهنية لصالح أزيد من 442 ألف حرفي مسجل. منهم أكثر من 137 ألف ينشطون في مجال الصناعات التقليدية.

وأشار بوعام إلى أنه بعد سنة كاملة من العمل على هذا المشروع المندرج في إطار عصرنة قطاع السياحة بمساهمة الحرفيين. سيتوج بإصدار بطاقة حرفية رقمية أدرج فيها لأول مرة رقم التعريف الوطني. الذي يتم من خلاله تعريف الحرفي و “توحيد رقم التسجيل” على المستوى الوطني إلى جانب إحداث رمزين إلكترونيين. “رمز الاستجابة السريعة كيو-آر” و “شريط المعلومة المقروؤة”.

كما تتوفر البطاقة الرقمية المهنية للحرفيين مستقبلا على معلومات دقيقة مما يسمح في التحكم بأكثر نجاعة. وبأدوات تكنولوجية في تعريف الحرفيين إلى جانب تسهيل مهام الحرفيين لاسيما خلال تنقلاتهم داخل وخارج الوطن.

كما أوضح بوعام، أن هذه البطاقة ستساهم في القضاء على البيروقراطية وتخفيف إجراءات إستخراجها، والحصول على إحصائيات دقيقة حول نشاط الحرفيين وستكون بمثابة همزة وصل بين الحرفي والإدارة الوصية من خلال ربطها مباشرة وآليا بالبطاقية الوطنية للحرفيين.

للإشارة، يشارك في اليوم الدراسي التكويني مدراء للغرف المحلية للصناعات التقليدية بغرض شرح إجراءات إعداد وإصدار البطاقة المهنية الرقمية للحرفي. بداية بإدخال المعلومات ثم المصادقة عليها والإصدار قبل تسليمها لصاحبها.