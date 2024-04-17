بطاقة الشفاء.. إطلاق خدمة رقمية هامة

سيقوم يوم غد الخميس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب على مراسم إطلاق خدمة رقمية جديدة وهامة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبرحسابها على الفيسبوك أن هذه الخدمة الرقمية تتعلق ببطاقة الشفاء.

وسيتم إطلاقها صبيحة الغد في حدود الساعة الثامنة والنصف بالمركز العائلي ببن عكنون في العاصمة.

وكان بن طالب شهر ديسمبر الماضي، اشرف على مراسم إطلاق النسخة الثانية لبطاقة الشفاء.

والتي وتتميز بتكامل تقني عال مع التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية الخاصة بالصندوق.