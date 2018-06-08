بطاقية وطنية للموردين الإلكترونيين

ينص القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية على انشاء بطاقية وطنية للموردين الالكترونيين.

تضم الموردين الالكترونيين المسجلين بالمركز الوطني للسجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية والحرفية.

على أن المورد الالكتروني مُلزم بتقديم العرض التجاري الالكتروني بطريقة “مرئية ومقروءة ومفهومة”.

ويجب أن يتضمن رقم التعريف الجبائي والعناوين المادية والإلكترونية ورقم هاتف المورّد الإلكتروني ورقم السجل التجاري أورقم البطاقة المهنية للحرفي. وطبيعة وخصائص وأسعار السلع أوالخدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم.

كما يجب توضيح حالة توفر السلعة أوالخدمة وكيفيات ومصاريف وآجال التسليم والشروط العامة للبيع.

لاسيما البنود المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وشروط الضمان التجاري وخدمة ما بعد البيع.

وطريقة حساب السعر عندما لا يمكن تحديده مسبقا وكيفيات وإجراءات الدفع وشروط فسخ العقد عند الاقتضاء.

ويجب أن يتضمن العقد الالكتروني الخصائص التفصيلية للسلع والخدمات وشروط وكيفيات التسليم.

وشروط الضمان وخدمات ما بعد البيع وشروط فسخ العقد الالكتروني وشروط وكيفيات الدفع وشروط وكيفيات إعادة المنتوج.

وكيفيات معالجة الشكاوى وشروط وكيفيات الطلبية المسبقة عند الاقتضاء والشروط والكيفيات الخاصة المتعلقة بالبيع بالتجريب عند الاقتضاء.