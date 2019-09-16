بطالون يعتصمون ويقررون رفع دعاوي قضائية ضد الشركات البترولية بغرداية

قرر عدد من الشباب من طالبي العمل، في غرداية، رفع دعاوي قضائية ضد الشركات البترولية التي وضعت حفاراتها في مناطق متعددة، وضد مسئولي التشغيل.

واحتج الشباب، بسبب عدم تطبيق اللوائح الخاصة بالتشغيل، خاصة قرارات الحكومة بمنح الأولوية لأبناء المنطقة في التشغيل، وعدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص.

و يعتصم عدد من الشباب البطال منذ بداية الصيف، في خيمة أمام الحفارة 130، بالرغم من الإرتفاع الكبير في درجة الحرارة للفت السلطات لمطالبهم.

إلى جانب اعتصام العشرات من شباب بلدية الضاية بن ضحوة، في خيمة أمام الحفارة 169، التي حطت حديثا بمنطقتهم ولم يتم تشغيل أي شاب منها.

وأكد طالبو الشغل، أن من بينهم دكاترة وخريجي جامعات ومراكز التكوين المهني، وحتى يد عاملة بسيطة لها الخبرة والكفاءة.

و من غير المعقول أن الشباب يعيش في مكان تحته خزان بترول، وتحط شركات تستخرجه ولا يحظي بفرصة عمل.

وأضاف الشباب البطال، أن مطالبهم هي منصب عمل وفقط.

ووجه المحتجون نداء إلى وزير الطاقة ووزير التشغيل ووالي الولاية، من أجل التدخل وإيجاد حل لهم، بصفتهم أبناء الجزائر.