بطالون يغلقون الحجار..والمركب يتوقف كليا عن الإنتاج

المحتجون طالبوا بتوظيفهم والإدارة تؤكد تكبد المركب خسائر بالملايير

خلية أزمة بمركب الحجار بعد شل محتجين للمصنع وغلق منافذه في عنابة

أعلنت، ظهر أمس، إدارة ونقابة مركب «سيدار الحجار للحديد والصلب» في عنابة، عن تشكيل خلية أزمة في هذه المرحلة، التي تعرف حالة طوارئ بعملاق الحديد والصلب

خاصة بعد أن شله محتجون مطالبون بالتوظيف والعمل على مستوى كافة وحدات المركب، وتسبب ذلك أيضا في توقيف تحفظي للفرن العالي، مما نتج عنه توقف آلي لكافة الوحدات الإنتاجية التابعة له.

وقد أوضح، أمس، رياض جامعي، الأمين العام لنقابة «سيدار الحجار» لـ«النهار» بأن تأزم الوضعية التي يعرفها المركب هذه الأيام.

تطلب إنشاء خلية أزمة بإشراف الإدارة الوصية للمركب، والتي ستشرف على تسيير هذه الوضعية الحرجة التي يعرف فيها المركب توقفا تاما عن الإنتاج.

بعد أن شل محتجون مطالبون بالعمل في المركب، وأغلقوا كافة الأبواب الكبرى التابعة له.

مما منع حركة دخول وخروج العمال والشاحنات المحملة بالحديد والأخرى الخاصة بتزويد المركب بالمواد الأولية.

حيث استمر الاحتجاج إلى غاية أمس من دون عدول البطالين عن قرارهم، والذي كبد الشركة خسائر تفوق عشرات الملايير.

وهو ما صار يستوجب تدخلا عاجلا للوالي توفيق مزهود، حسب نقابة المركب.

ومن جهة أخرى، ذكر الرئيس المدير العام لمركب «سيدار الحجار»، شمس الدين معط الله، لـ«النهار» بأن المحتجين تسببوا في حالة فوضى بمداخل ومخارج المركب.

كما أن بعضهم خربوا الأبواب الكبرى، مساء أول أمس، واقتحموا الشركة بطريقة غير قانونية، وهو ما أدى إلى توقيف الفرن العالي وشل الإنتاج كإجراء أمني واحتياطي.

نظرا لتنقل المحتجين بمختلف الوحدات الإنتاجية من دون ألبسة الوقاية والسلامة.

مضيفا بأن هذه الحركة الاحتجاجية تسببت في منع حركة دخول وخروج العمال، وهو ما يستوجب توقيف الإنتاج تدريجيا لسلامة العمال المناوبين الباقين داخل المركب.

وتجدر الإشارة إلى أن المحتجين كانوا قد نظموا، خلال أيام الأسبوع الجاري، عدة حركات احتجاجية للمطالبة بتوظيفهم وإدماجهم في مناصب عمل بذات المركب.

وذلك بعد رواج بعض الإشاعات المتعلقة بتوظيف 1500 عامل خلال هذا الشهر، وهو ما كذّبه المدير العام للمركب، شمس الدين معط الله، في تصريحه لـ«النهار».

مؤكدا بأن بعض الأطراف تحاول ضرب استقرار المركب، وهي مصدر هذه الإشاعات.

فيما صعد منذ مساء أول أمس المحتجون من احتجاجهم بشلهم لكافة الوحدات الإنتاجية لمركب «سيدار الحجار»،.

وذلك بغلقهم لجميع المنافذ والأبواب الكبرى التابعة للمركب، كما منعوا دخول وخروج العمال والشاحنات المحملة بمختلف المواد الأولية.