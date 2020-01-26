بطالو قرية البرجية يغلقون مخازن تجميع الحبوب ” كوفيد ” بالغمري بمعسكر

أقدم العشرات من شباب و أهالي قرية البرجية المعروفة إداريا باسم الصفافحة و التابعة إقليميا لبلدية الغمري بالمحمدية في ولاية معسكر في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم على غلق المدخل الرئيس لمبنى شركة مخازن تجميع الحبوب ” كوفيد” التي تعود لأحد المستثمرين الخواص.

الوقفة الإحتجاجية هاته تضمنت المطالبة بتمكين شباب القرية من الظفر بمناصب شغل كأولوية للتجمعات السكانية المحاذية للشركة بدلا من التعاقد مع مقيمين من خارج الإقليم.

مضيفين بأنهم كانوا قد تولوا إيداع ملفات طلب التوظيف لدى الوكالة المحلية للتشغيل ” أنام” و تحيينها كل فترة 3 أشهر دون أن يحظى هؤلاء من فرص التوظيف.

هذا وقد تعذر على إدارة الشركة ثني المحتجين على فض اعتصامهم و السماح بولوج المركبات و المستخدمين قبل الاضطرار إلى الإستنجاد بفرقة الدرك الوطني بغية تحييد أي انفلات أمني من شأنه أن يتسبب في حصول مناوشات.

المحتجون طالبوا بتدخل الجهات الوصية أو ممثلين عن السلطات الولائية لإيصال انشغالاتهم التي تبقى مهنية ليس إلا.