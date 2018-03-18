بطال بشهادات جامعية يخترق بريد الجزائر ويسطو على أموال الزبائن في عين الدفلى

قال إنه يفعل ذلك من أجل المتعة وكلما احتاج للمال بسبب «التشومير»

ألقت مصالح الضبطية القضائية في ولاية عين الدفلى القبض على شاب في العقد الثالث من العمر متحصل على عدة شهادات جامعية، عقب تورطه في قضية تزوير واستعمال وثائق إدارية والسرقة وانتحال صفة الغير.

حيث تعود حيثيات القضية إلى الشكاوي التي قيدها عدة مواطنين ضد مجهول، مفادها تعرضهم إلى السرقة من خلال محاولتهم سحب مبالغ مالية من مراكز البريد، مضيفين في معرض شكواهم أنهم تعرضوا مسبقا إلى عدة سرقات مماثلة.

وعلى أساس هذه الشكاوى، فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية قاد إلى التوصل لتحديد هوية المشتبه به، وبيّنت التحريات بشأنه أنه متخرج من عدة جامعات ومتحصل على شهادات في الحقوق والإعلام والاتصال والإعلام الآلي، بالإضافة إلى شهادة مهندس دولة في الميكانيك وشهادات أخرى، وبعد ذلك جرى توقيف المشتبه فيه وإعداد ملف جزائي ضده، ليحال بموجبه إلى العدالة.

وخلال مراحل التحقيق القضائي، اعترف المتهم بالجرم المنسوب إليه، منذ الوهلة الأولى، معترفا بأنه قام باختراق نظام الإعلام الآلي لبريد الجزائر بعين الدفلى وسحب عدة مبالغ متفاوتة، مشيرا إلى أنه يستمتع بهذا الفعل، وأنه يقوم بعمليات السرقة كلما مر بضائقة مالية.