قناة النهار بطانة الرحم المهاجرة.. تسبب لـ30 بالمئة من النساء العقم بقلم قناة النهار نشر في 16 سبتمبر 2022 - 16:02 عقم شارك غرِّد أرسل 226 0 بطانة الرحم المهاجرة.. تسبب لـ30 بالمئة من النساء العقم إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/T7ber اقرأ أيضا صريح جدا: الأغواط.. هذه أسباب حوادث المرور ! قناة النهار 15 سبتمبر الرئيس تبون يتسلم قميص المنتخب الوطني بإسمه هدية من حكيم مدان قناة النهار 14 سبتمبر الجلفة: وفـ.اة 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين في حادث مرور مأساوي قناة النهار 09 سبتمبر والي النعامة: سجلنا 10 وفـ.يات و42 جريـ.حا اثر انقلاب حافلة نقل المسافرين قناة النهار 31 أوت دلال خير: طفل يعاني من مرض النمو الغير طبيعي للعضام.. ويحتاج للجراحة خارج الوطن قناة النهار 26 أوت الأسواق المناسباتية في الجزائر.. فرصة لكسر ارتفاع الأسعار قناة النهار 05 سبتمبر الشيخ النوي: الدرك الوطني بتلمسان يفكك شبكة لبيع لحم الحمير.. ردو بالكم قناة النهار 01 سبتمبر صريح جدا: الجزائريون يفتخرون "بصغار الخضر" بعد التتويج العربي قناة النهار 10 سبتمبر نهاركم جديد/ الطبعة 15 لمسابقة "نجمة الإعلام" 2022 قناة النهار 30 أوت صحة: إستعدادات خاصة لأطفال السكري قبل الدخول المدرسي قناة النهار 10 سبتمبر