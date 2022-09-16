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قناة النهار

بطانة الرحم المهاجرة.. تسبب لـ30 بالمئة من النساء العقم

بقلم قناة النهار
بطانة الرحم المهاجرة.. تسبب لـ30 بالمئة من النساء العقم
عقم
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بطانة الرحم المهاجرة.. تسبب لـ30 بالمئة من النساء العقم

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