بطراوي: إستقرار أسعار اللحوم البيضاء خلال شهر رمضان الكريم

أكد الرئيس المدير العام للديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن، محمد بطراوي، أن “أسعار اللحوم البيضاء ستكون مستقرة على مدار العام بما فيه شهر رمضان الكريم”.

وقال بطراوي، اليوم الثلاثاء للإذاعة الأولى، أن “الجزائر سجلت فائضا في منتوج اللحوم البيضاء وصل إلى نحو 3 ملايين طن”.

وأشار المتحدث “أن السوق الوطنية تحتاج إلى 70 ألف طن من الدجاج، بينما تتوفر حاليا على 113 مليون طن أي زيادة بـ 40 مليون طن في السوق”.

وأضاف المتحدث أن الزيادة ادت غلى ” تسجيل إنخفاضا في الأسعار وصلت إلى 120 دينار للكيلوغرام الواحد، وهو ما تسبب بالمقابل في خسارة كبيرة للمنتج تصل إلى حدود 60 دج للكلغ الواحد”.