بطراوي: الجزائريون يستهلكون 50 ألف طن من اللحوم البيضاء شهريا

قال محمد بطراوي الرئيس المدير العام للديوان الوطني لتربية الأنعام وتغذية الدواجن،أن الجزائريون يستهلكون 50 ألف طن من اللحوم البيضاء.

وأضاف بطراوي، للقناة الإذاعية الأولى، أن معدل إستهلاك الجزائريين للحوم البيضاء يناهز 50 ألف طن من اللحوم البيضاء في كل شهر.

وكشف بطراوي، أن إنتاج اللحوم البيضاء في الجزائر يفوق احتياجات السوق الداخلية.

وأضاف ذات المتحدث، أن معدل سعر الكيلوغرام الواحد منها لا يتجاوز 260 دينار جزائري.

و أكد بطراوي أن مؤشرات استهلاك اللحوم البيضاء في الجزائر تتناسب والمؤشرات العالمية التي تصل إلى 18 كلغ للشخص.

وقال بطراوي أنه تم إتخاذ عدة إجراءات لضمان تسويق المنتجات كثيرة الاستهلاك في شهر رمضان.

كما أن التحضيرات تجري على قدم وساق من تحضير للعنابر والكتاكيت وغرف التبريد ، وأوضح أنه سيتم توفير لحوم طازجة وأخرى مجمدة لتغطية كل الطلبات.

وأوضح أن إرتفاع الأسعار الخاصة بالدواجن لها علاقة بارتفاع أسعار الأعلاف الخاصة بها في الأسواق العالمية.