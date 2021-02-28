بطراوي.. نعمل على توفير اللحوم البيضاء بأسعار معقولة خلال رمضان

أرجح الرئيس المدير العام للديوان الوطني لتربية الأنعام وتغذية الدواجن ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء، بالأسواق الجزائرية لارتفاع تكلفة تغذية الدواجن.

وتتشكل تغذية الدواجن، في الأساس من مادتي الذرة ومستخلصات السوجا المستوردتين واللتان تأثرت أسعارهما بشكل مباشر بجائحة كورونا .

وأشار محمد بطراوي بتصريح للإذاعة الوطنية، إلى الديوان بالتنسيق مع مربي الدواجن يعمل لأجل توفير اللحوم البيضاء برمضان بأسعار معقولة.

وأضاف المتحدث، أن المعدل السنوي استهلاك اللحوم البيضاء من طرف الجزائريين يصل الى 15 كلغ للشخص الواحد .