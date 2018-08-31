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بطروني :”الإدارة أخطأت بتسريح شاوشي وشعّال لديه مُستقبل”

الرياضة
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بطروني :”الإدارة أخطأت بتسريح شاوشي وشعّال لديه مُستقبل”
بقلم إسماعيل عشاش

إعتبر المُستشار الجديد لمجلس إدارة مولودية الجزائر، عمر بطروني، بأن الإدارة السابقة أخطأت كثيرا، عندما سمحت برحيل الحارس، فوزي شاوشي.

وقال عند إستضافته على بلاطو تلفزيون “النهار” :”شاوشي ماكانش لازم يروح، لأنه يمتلك الخبرة وكان في المُستوى المطلوب في الغالب”.

وواصل :”كان على الإدارة أن تحتفظ به لكي يُنافس، فريد شعّال، والذي رغم أخطائه يبقى حارسا شابا، ولديه مُستقبل زاهر”.

وكشف أسطورة “العميد” بأنه لم يُعجب تماما بالوافد الجديد، بورديم، مُعتبرا بأنه لم يكن تماما في مُستوى الآمال المُعلقة عليه.


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