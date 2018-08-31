عاجل

بطروني :”الفشل في جلب نجمة ثانية سبب إقالة قاسي السعيد وكازوني”

الرياضة
  • -
  • 0
بطروني :”الفشل في جلب نجمة ثانية سبب إقالة قاسي السعيد وكازوني”
بقلم إسماعيل عشاش

تحسر أوضح أسطورة مولودية الجزائر، عمر بطروني، للإقصاء الذي تعرض له زملاء عبد الرحمن حشود، من رابطة الأبطال الإفريقية.

وقال في تصريحات لتلفزيون “النهار” :”في الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي، إجتمع قاسي السعيد وكازوني مع المُدير العام لسونطراك”.

وأضاف :”لقد كان واضحا معهم، حيث طالبهم بضرورة الحصول على النجمة الإفريقية الثانية والتي ننتظرها منذ 40 عاما”.

وواصل :”ولد قدور، أكد لهم بأنه سيوفر كل شيء، بشرط أن تتم مُحاسبة الرجلين في حالة فشلهما في رابطة الأبطال”.

وختم في هذا الشأن :”أمام وفاق سطيف، خسرنا المُباراة بعد 20 دقيقة، وهذا أمر يُوضح بأن أمورا كانت تنقص الفريق”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital