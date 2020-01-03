بطروني: “المدرب المقبل للمولودية سيتم إختياره بقرار جماعي”

الرياضة
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بطروني: “المدرب المقبل للمولودية سيتم إختياره بقرار جماعي”
بقلم كريم.تيغرمت

نفى رئيس مولودية الجزائر، عاشور بطروني، اتصاله بالمدرب عز الدين آيت جودي، مؤكدا في ذات الوقت أن اختيار المدرب المقبل للفريق، سيتم بقرار جماعي.

وصرح عاشور بطروني، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “لم أتصل بالمدرب آيت جودي، ولا أعلم من أين تم نشر هذا الخبر”.

وبخصوص المدرب المقبل للفريق، أوضح بطروني: “ليس صخري وحده من سيختار المدرب المقبل للفريق، القرار سيتم اتخاذه بصفة جماعيا”.

وختم رئيس مولودية الجزائر، عاشور بطروني: “محمد ميخازني، يملك كامل ثقتنا وسيبقى حاليا مدربا للفريق إلى إشعار آخر”.


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