بطروني: “دراوي يبقى دائما في قلوبنا”

تحدث أسطورة فريق مولودية الجزائر عمر بطروني عن التكريم الذي قام به اللاعبون القدامى للفريق، لزميلهم الفقيد عيسى دراوي.

وصرح بطروني لتلفزيون “النهار”: “استغلينا المباراة التي جمعت مولودية الجزائر، بشبيبة سكيكدة، للقيام بواجبنا بتكريم الفقيد عيسى دراوي”.

وأضاف: “أردنا من خلال هذا التكريم أن نؤكد بأن دراوي، باق دائما في قلوب اللاعبين القدامى لمولودية الجزائر”.

وتابع عمر بطروني: “أستغل هذه المناسبة للترحم على عيسى دراوي، الذي كان لاعبا من طينة الكبار وذو أخلاق جد عالية”.