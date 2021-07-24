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الرياضة

بطروني: “دراوي يبقى دائما في قلوبنا”

بقلم كريم.تيغرمت
بطروني: “دراوي يبقى دائما في قلوبنا”
صورة مركبة لبطروني ودراوي
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تحدث أسطورة فريق مولودية الجزائر عمر بطروني عن التكريم الذي قام به اللاعبون القدامى للفريق، لزميلهم الفقيد عيسى دراوي.

وصرح بطروني لتلفزيون “النهار”: “استغلينا المباراة التي جمعت مولودية الجزائر، بشبيبة سكيكدة، للقيام بواجبنا بتكريم الفقيد عيسى دراوي”.

وأضاف: “أردنا من خلال هذا التكريم أن نؤكد بأن دراوي، باق دائما في قلوب اللاعبين القدامى لمولودية الجزائر”.

وتابع عمر بطروني: “أستغل هذه المناسبة للترحم على عيسى دراوي، الذي كان لاعبا من طينة الكبار وذو أخلاق جد عالية”.

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