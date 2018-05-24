بطروني للنهار: «ماجر فاق لروحو.. لا نملك محليين وفي وقت الصح ما يسلّكنا غير المحترفين»

أكد نجم المنتخب الوطني سابقا، عمر بطروني، أن الناخب الوطني رابح ماجر راجع حساباته في الفترة الأخيرة واقتنع بمحدودية اللاعبين المحليين وعدم إمكانية الاعتماد عليهم في صفوف المنتخب الأول، وهو ما دفعه للاستنجاد مجددا باللاعبين المحترفين، وعلى رأسهم مبولحي وفيغولي.

مشيرا إلى أن ماجر جرّب اللاعبين المحليين في مواجهات سهلة قبل العودة للمحترفين تحسبا لمواجهة البرتغال، حيث صرح بطروني في اتصال بجريدة «النهار» قائلا: «من حسن الحظ أن ماجر تفطّن قبل فوات الأوان، لا يجب أن نكذب على أنفسنا وعلى الناس، فنحن لا نملك لاعبين محليين يصلحون للمنتخب، وفي وقت الصح ما يسلّكنا غير اللاعبين المحترفين، لأننا لو نعتمد على اللاعبين المحليين لن نتأهل حتى إلى كأس إفريقيا».

مضيفا: «ماجر كان يجرب المحليين في المواجهات السابقة واقتنع بعدم وجود مكان لهم في المنتخب، ولذلك قرر العودة للاعتماد على اللاعبين المحترفين عند اقتراب المواعيد الهامة والصعبة، كمواجهة البرتغال وتصفيات الكان».

وتابع: «ماجر عرف أنه لن يذهب بعيدا لو يواصل الاعتماد على المحليين، فتنازل واستدعى فيغولي ومبولحي لأن هؤلاء اللاعبين هم من سيقودوننا نحو التأهل إلى نهائيات الكان، وهناك سيكون كلام آخر لأن الناخب الوطني عليه استدعاء الأكثر جاهزية للمنافسة بعد التأهل».

إلى ذلك، توقع محدثنا أن يكون استدعاء 9 لاعبين محليين، منهم حارسي مرمى، تحسبا لمواجهتي جزر الرأس الأخضر والبرتغال الوديتين، اضطراريا، نظرا لعدم جاهزية بقية اللاعبين المحترفين الذين سيستعيدون مكانتهم على حساب المحليين في المواعيد المقبلة.