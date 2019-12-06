بطروني: “نطمح لجعل المولودية من أفضل الأندية الإفريقية”

الرياضة
  • -
  • 0
بطروني: “نطمح لجعل المولودية من أفضل الأندية الإفريقية”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف المدير العام الرياضي لمولودية الجزائر، عاشور بطروني، أن هدف إدارته الحالية، هو إعادة الفريق لمكانته الحقيقة بين الأندية الإفريقية.

وصرح عاشور بطروني، للإذاعة الوطنية: “طموحنا هو أن يصبح فريق مولودية الجزائر من أفضل الأندية الإفريقية”.

وأضاف المدير الرياضي العام للعميد: “أضن أنه بإمكاننا بلوغ ذلك، نحن فقط بحاجة لتصحيح بعض الأمور التقنية، والإدارية”.

وتابع بطروني: “سنقوم باجتماع تقييمي بعد نهاية مرحلة الذهاب، للوقوف على مردود الفريق واتخاذ القرارات اللازمة، والتي تصب في مصلحة الفريق”.

وبخصوص الميركاتو المقبل، أوضح عاشور بطروني: “نصبنا خلية خاصة بالإستقدامات والتي تتكون من صخري، ميخازني، كيبير، كازوني، ونسعى لتوسيع هذا الطاقم قبل انطلاق الميركاتو”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=737296

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com