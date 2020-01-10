بطروني يتهم صخري بتزوير وثيقة تمنحه صلاحية الإستقدامات!

شكك رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر عاشور بطروني في صحة الوثيقة التي تمنح فؤاد صخري المدير الرياضي العام صلاحية إستقدام وتسريح اللاعبين.

وتحدث عاشور بطروني عن الوضعية الحالية للمولودية في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة قائلا:

” ورثت وضعية مفخخة في المولودية منذ تعييني كرئيس لمجلس إدارة النادي شهر أوت الماضي، وفي ذلك الوقت تساءلت حول إمكانية تمتع صخري بكل تلك الصلاحيات”.

وأضاف:” رئيس مجلس الإدارة السابق حيرش أعطى لصخري صلاحية الإستقدامات في الميركاتو الصيفي، لكن الوثيقة الثانية مشكوك فيها، وأنا بصدد التحري حول صحتها”

“هناك العديد من الأطراف التي تتدخل في فريق المولودية ، حتى الأنصار يتدخلون في تسريح اللاعبين، والمستقدمين الجدد، وهذه الوضعية التي ورثتها وأنا أحاول حل المشاكل

وبخصوص تسريح اللاعبين فاروق شافعي وأيوب عزي قال عاشور بطروني: “ليس لديه الحق -صخري- في تسريح اللاعبين دون موافقة مجلس الإدارة، وسنتخذ قرارات صارمة في الأيام القليلة القادمة، كما أطلب من الأنصار أن يكونوا متفهمين، يجب أن نعمل بذكاء ودون عنف”.