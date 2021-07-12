بطريقة تحبس الأنفاس.. عون حماية مدنية يُنقذ طفلة من سقوط مُميت بالبليدة

تمكن عون الحماية المدنية بالبليدة، “حرازي محمد”، صباح اليوم الإثنين، من إنقاذ طفلة من السقوط من الطابق الخامس، بطريقة بطولية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد وقع الحادث، بحي 200 مسكن عمارة 09 ببلدية أولاد يعيش، أين كانت الطفلة “نور الهدى” التي تبلغ من العمر 24 شهرا بمفردها داخل المنزل.

وحسب ذات البيان، صعدت الطفلة، إلى إحدى نوافذ الشقة وحاولت تسلق الشباك الحديدي، وأثناء محاولتها التسلق تسلل وانزلق جسدها كليا، من الشباك الحديدي، أين تم مشاهدتها من طرف المواطنين في خطر سقوط مميت ورأسها معلق بالشباك.

ليهرع المواطنون لطلب النجدة، من العون “حرازي محمد” الذي يقطن بحوالي 50 متر عن الحي، كما قاموا بطلب النجدة عبر الرقم 1021 للحماية المدنية.

وخرجت نجدات الحماية المدنية لدائرة أولاد يعيش لانقاذ الطفلة، وأثناء ذلك وصل العون “حرازي” وصعد فوق سطح العمارة وقفز إلى الشباك وبقي ممسكا بالطفلة لحمايتها من السقوط حتى وصول والدها الذي كان خارج البيت ووصول نجدات الحماية المدنية لدائرة أولاد يعيش.

وقام العون بإنقاذ “نور الهدى” من السقوط المميت وإعادتها إلى الشقة من دون أن تصاب بأي خطر، وطمأنتها وإنهاء حالة الهلع لدى سكان الحي.

وأشار البيان، إلى إن 3 دقائق، كانت الوقت الفاصل للعون”حرازي محمد” العامل بوحدة الحماية المدنية لقطاع بلدية بني مراد، من إحداث الفارق وانقاذ الطفلة من الموت.

هذا وقد تم إجلاء الطفلة نحو القطاع الصحي بحي عدل للتأكد من سلامتها.