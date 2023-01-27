بطريقة دراماتيكية.. محليو الخضر يتجاوزون كوت ديفوار ويبلغون نصف نهائي الشان

حسم المُنتخب الوطني للاعبين المحليين مواجهة نظيره الايفواري أمسية اليوم الجمعة بطريقة دراماتيكية بنتيجة هدف دون رد.

وبهذا الفوز الذي جاء بفضل هدف، أيمن محيوص، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ90+6 بلغ المحليين المربع الذهبي.

ولُعبت المواجهة التي تندرج لحساب الدور ربع النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وعرف الشوط الأول تعرض حارس الخضر، ألكسيس قندوز، للطرد بالبطاقة الحمراء المُباشرة بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة الـ20.

وبسبب هذا الطرد قام الناخب الوطني المحلي باخراج متوسط الميدان، أحمد قندوسي، واقحام الحارس الثاني فريد شعال.

بينما طُرد لاعب المُنتخب الإيفواري، كواسي أتوهولا ياو، بالبطاقة الحمراء المُباشرة أيضا بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة الـ34.

وبعد هذا التأهل سيصطدم المُنتخب الوطني المحلي بالمُتأهل من مواجهة السنغال أمام موريتانيا المُقررة سهرة اليوم بداية من الـ20:00.