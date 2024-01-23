بطريقة غريبة.. مصطفى محمد يفلت من الإنذار !

شهدت مواجهة المنتخب المصري أمام الرأس الأخضر، أمس الإثنين، برسم الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بدور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023، حادثة غريبة.

والتي إنتهت بهدفين في كل شبكة، تأهل على إثرها المنتخبان الرأس الأخضر في الصدارة برصيد 7 نقاط يليه منتخب مصر برصيد 3 نقاط.

وشهدت المواجهة، حادثة غريبة، في الدقيقة 90+3 من الشوط الثاني، بعد تسجيل المهاجم محمد مصطفى الهدف الثاني لصالح المنتخب المصري.

والذي إحتفل بطريقة هيستيرية مع زملائه، لدرجة أن اللاعب قام بنزع قميصه، والحادثة الغريبة في المواجهة، هي أن حكم المواجهة التشادى الحاج بن محمد اللاهو، لم يشهر البطاقة الصفراء بحق اللاعب.

وهو ما يتنافى مع لوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، كما أكد تقرير المباراة عن عدم إنذار الحكم للاعب المنتخب المصري.

ويبدو أن حكم اللقاء، نسي إنذار اللاعب، بسبب إنشغاله بتفقد “الفار” للتأكد من شرعية الهدف الثاني للمنتخب المصري.

بعد إشتباه لوجود لمسة يد من اللاعب مصطفى محمد، في لقطة هدفه الثاني لمصلحة منتخب بلاده.