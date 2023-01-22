قناة النهار بطريقة هوليوودية .. الدرك يوقف شخصين ويحجز 5670 قرص مهلوس بنقاوس بقلم قناة النهار نشر في 22 جانفي 2023 - 15:32 درك وطني شارك غرِّد أرسل 12 0 بطريقة هوليوودية .. الدرك يوقف شخصين ويحجز 5670 قرص مهلوس بنقاوس إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/roiSK اقرأ أيضا "وزير النقل يكشف :" خط مترو عين النعجة نحو براقي بلغت أشغاله 80 بالمئة قناة النهار 05 جانفي فخر الجزائر..أول عمليات بالمنظار في جـ ـراحة المخ والأعصاب قناة النهار 06 جانفي "بوقرة حول مشكل الهجـ ـوم في الفريق .."هناك مشكلة ثقة قناة النهار 20 جانفي عبد الحميد بورومة: قرار رئيس الجمهورية بتحويل إنجاز الملاعب إلى وزارة السكن سرّع في إنهائها قناة النهار 14 جانفي لعوافي: لعبنا جيدا في المباراة الأولى والمهم الظفر بثلاث نقاط والعلامة الكاملة للجمهور قناة النهار 13 جانفي وهران: نظام معلوماتي لتجسيد الرقمنة الطبية بمستشفى أول نوفمبر الجامعي قناة النهار 17 جانفي وزير الفلاحة: نملك مخزون من البطاطا يقدر بـ 50 ألف طن ولن تكون هناك أزمة مستقبلا قناة النهار 09 جانفي وزير المجاهدين يضع إكليلا من الزهور على قبر الراحل محمد بلوزداد قناة النهار 14 جانفي وزير الصحة يستقبل حفيد نيلسون مانديلا بمقر وزارة الصحة قناة النهار 14 جانفي سيدي بلعباس: تشييع جثمان حافظ الشرطة هواري عبد الرحيم الذي توفي إثر حادثة دهس قناة النهار 06 جانفي