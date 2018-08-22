بطريقة هيولودية.. الدرك يفكك عصابة تسطو على السيارات باستعمال الأسلحة البيضاء بورقلة

تمكنت عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بورقلة، من تفكيك عصابة كانت تستهدف أصحاب السيارات المارة بالطرق الولائية و البلدية بورقلة.

العصابة كانت تستعمل في أعمال السطو العنف بواسطة الأسلحة البيضاء و الهراوات خاصة الطريق الإجتنابي الرابط بين عين البيضاء و الرويسات.

وقائع الحادثة تعود بعد أن داهمت فرقة تابعة للكتيبة الاقليمية للدرك الوطني العصابة متلبسة بسرقة سيارة من نوع أكسنت

عن طريق العنف كانت مارة بنفس الطريق لصاحبها المنحدر من مدينة تقرت.

لتتم مطاردتهم بطريقة هوليودية خاصة و أنهم حاولو الفرار بمجرد مشاهدتهم تدخل عناصر الدرك الوطني.

وأسفرت العملية عن توقيف 3 من أفراد العصابة تتراوح أعمارهم بين 30 و 35 سنة .

كما تم حجز أسلحة بيضاء وعصي و هراوات كان يستعملها أفراد العصابة في عملية السطو بالعنف ناهيك عن احباط محاولة سرقة السيارة .

التحقيق مع أفراد العصابة الموقوفين أفضى الى وجود إتفاق مسبق مع عنصر رابع لشراء كل السيارات المسروقة التى يتم إستهدافها .

حيث تم تكثيف البحث من أجل الإطاحة به .

وتم تقديم الموقوفين عشية يوم العيد أمام وكيل الجمهورية لذى محكمة ورقلة و الذي أحالهم على قاضي التحقيق

الذي أمر بايداعهم الحبس المؤقت بتهم ثقيلة من بينها جناية تكوين عصابة أشرار لغرض إرتكاب جناية السرقة بالعنف و الإعتداء .