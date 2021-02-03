بطريقته الخاصة.. بن ناصر يحسم صراعه مع أبرز مُنافسيه

الرياضة
  • -
  • 0
بطريقته الخاصة.. بن ناصر يحسم صراعه مع أبرز مُنافسيه
بقلم إسماعيل عشاش

تمكن الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، من حسم صراعه، وبشكل سريع، مع زميله ساندرو تونالي، على مركز وسط ميدان استرجاعي.

وكشف موقع “هوسكورد“، بأن الأرقام التي وقع عليها الجزائري، خلال نصف ساعة كانت أفضل من التي حققها زميله في ساعة كاملة.

وكان مُحارب الصحراء، أفضل بكثير من الإيطالي الصاعد من ناحية تشتيت الكرات، ونسبة التمريرات الناجحة، خلال مواجهة بولونيا.

واعتبرت وسائل الإعلام الإيطالية، بأن بطل إفريقيا، ضرب بقوة، بعد أسابيع طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

وتوقع الجميع بأن يسترجع صاحب القدم اليُسرى، مكانته الأساسية بداية من الجولة القادمة من الكالتشيو.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=955716

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com