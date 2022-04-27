بطلان إجراءات المتابعة لعبد الغني هامل في قضية تحويل العقار فلاحي

أصدرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس اليوم الأربعاء، حكما يقضي ببطلان إجراءات المتابعة للمدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء عبدالغني هامل، و إبنه شفيق ي القضية التي تتعلق بالتحويل عقار فلاحي واستغلال النفوذ.

في حين تم إدانة الواليين السابقين لتيبازة قاضي عبدالقادر وموسى غلاي بثلاث سنوات حبسا نافذا

فيما استفاذ الوالي السابق لنفس الولاية مصطفى العياضي من إجراء إنقضاء الدعوى العمومية بسبب التقادم.

فيما إستفاذ بقية المتهمين كل من : سليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا وحاجي بابا عمي وزير المالية السابق و مدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا علي بوعمريران،

بالاضافة الى حدو عبد الرزاق مدير الصناعة والمناجم لولاية تيبازة سابقا ومحمد بوعمامة محافظ عقاري سابقا بالقليعة والمستثمر عبد الحكيم زراد وجمال خزناجي المدير العام لأملاك الدولة من بطلان إجراءات المتابعة .

وجاء هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين بتهم تتعلق بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية وتبديد أملاك عمومية.

وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو أجال التسليم”.

و للإشارة القضية تم معالجتها من جديد وبتشكيلة قضائية جديدة بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا بطلب من هيئة الدفاع.