بطلب من الجزائر.. مجلس الأمن الدولي بجتمع حول الوضع في السودان

اجتمع اليوم، الخميس، مجلس الأمن الدولي حول الوضع في السودان بطلب من الجزائر وعدد من الدول.

وقال مندوب الجزائر في مجلس الأمن عمار بن جامع أن ما يحدث في الفاشر. تطور مقلق وخطوة خطيرة نحو تقسيم السودان.

وأضاف بن جامع ” وصلتنا تقارير عن مقتل أكثر من 460 مريضاً على يد قوات الدعم السريع في الفاشر، هذه الأخيرة التي تنزف وتحتاج إلى إرادة قوية من المجتمع الدولي وقوات الدعم السريع لا بد أن تخضع للمساءلة.

وقال في ذات السياق “ما يحدث في الفاشر نتيجة طبيعية للمقاربة السلبية للمجتمع الدولي وندعو إلى جلب المجرمين للعدالة”.

كما دعا بن جامع إلى وقف فوري لإطلاق النار في الفاشر وحولها حيث قال ” ندين بقوة إنشاء سلطة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع و يجب منح الأولوية لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في السودان”.