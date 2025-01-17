بطلب من الجزائر.. مجلس الأمن يعقد مشاورات مغلقة بخصوص “الأونروا”

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، مشاورات مغلقة حول تهديدات الكيان الصهيوني بحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بطلب من الجزائر،.

ودعت الجزائر، بصفتها الوطنية، إلى عقد هذه المشاورات لبحث سبل إنقاذ الوكالة الأممية والحيلولة دون توقف نشاطها الانساني الهام والضروري بالنسبة لملايين الفلسطينيين.

وينتظر أن يقدم المفوض العام “للأونروا”، فليب لازاريني، إحاطة أمام أعضاء المجلس. وأن يدعوهم الى حماية ولاية الوكالة الأممية. كون هذه الولاية مستقاة من قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي تمثل إرادة المجتمع الدولي ولا

كما ينتظر أن يحث لازاريني أعضاء مجلس الأمن الدولي على اتخاذ اجراءات ملموسة لحماية الاونروا. وتمكينيها من مواصلة عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.