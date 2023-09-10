بطلب من الدفاع.. تأجيل محاكمة الإخوة عولمي وآخرين إلى تاريخ لاحق

أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد الى تاريخ 4 أكتوبر المقبل، محاكمة “الاخوة عولمي” كل من المتهمين الموقوفين بسجن القليعة “مراد وخيدر”. رفقة مدير الضرائب السابق المدعو “ع.ع” مع إحالة الملف الى الغرفة 10. وجاء قرار تأجيل القضية بطلب من هيئة الدفاع.

كما يتابع في ذات القضية متهمين اخرين من بينهم اعضاء اللجنة التوفيقية و موثق. و يتعلق الامر بكل من (ب.ع),(ح.أ) ،(د.ح) ،(س.ي) الذين طالتهم تهم ذات صلة بالفساد.

في حين، جاء برمجة القضية بعدما برأ قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد الاخوة عولمي. ومن معهما من تهم تتعلق بالاستفاذة من سلطة و تاثير اعوان الدولة ،و إساءة إستغلال الوظيفة .

وبالرجوع الى حيثيات قضية الحال تمت متابعة الاخوة عولمي بعدم تصريحهما للقيمة الحقيقية لقطعة ارض. تم شرائها من طرف شركة cpa souvac بمنطقة ولاد هداج بولاية بومرداس. وأثناء المحاكمة انكر الاخوة مراد وخيدر عولمي التهم المنسوبة اليهم. مصرحين ان العقار تم شرائه لفائدة شركة “سوفاك” و لم تكن لهما اي منفعة شخصية. وفيما يخص الديون المتعلقة بالضرائب تم دفعها بالشيك الخاص بالشركة بقيمة 30 مليار سنتيم. كما ان ملف الاستفادة من العقار بمنطقة اولاد هداج تم وضعه أمام اللجنة التوفيقية. ولجنة المراقبة التقنية هي من قامت بمعاينة العقار بعد سنتين. وتم الاستثمار فيه بقيمة حوالي 20 مليار تم تصريح بهم لدى المتصرف الاداري. و ممثل الضرائب وفقا للاجراءات القانونية.