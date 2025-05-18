بطلب من غوارديولا.. ايت نوري على أعتاب مانشستر سيتي

دخل الدولي الجزائري ريان ايت نوري قائمة اهتمامات فريق مانشستر سيتي القادمة لتعزيز الجبهة اليسرى من الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية .

وكشفت صحيفة ” The Telgraph” في تقرير، لها اليوم الأحد، أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا أبدى اعجابه الكبير بإمكانيات ايت نوري الذي قدم مستويات مميزّة في فريق وولفرهامبتون.

كما قالت أن المدرب الملقب بـ “الفيلسوف” طلب بمتابعة اللاعب الجزائري جيدا تمهيدا لتقديم عرض رسمي لانتدابه.

وحسب كاتب المقابل، الصحفي ” Mike McGrath” المعروف بأخباره الحصرية في إنجلترا، فإن ايت نوري سيكون بنسبة كبيرة جديد “السيتيزنس” بداية من الموسم المقبل.

فيما قال أن تحرك المدرب الإسباني يأتي لتعزيز صفوف النادي بلاعب في الجهة اليسرى و يمتلك قوة دفاعية و هجومية في الوقت نفسه، وهو الأمر الذي ينطلق على مدافع الخضر.

وفي حالة ترسيم الصفقة، سيكون ايت نوري أمام تجربة رائعة جدا، في مسيرته الكروية، وقد يعيد سيناريو النجم الجزائري رياض محرز و لو بدرجة أقل.