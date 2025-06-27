بطلب من الجزائر.. مجلس الأمن يبحث الوضع الإنساني في غزة مساء اليوم 

سيجتمع مجلس الأمن، مساء اليوم الجمعة، بطلب من الجزائر لبحث الوضع الإنساني في غزة، تحت بند ما يستجد من أعمال خلال جلسة المشاورات المغلقة.

وسيستمع، خلال جلسة المشاورات المغلقة، إلى إحاطة من ممثل عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة.

وبأتي هذا الطلب في وقت يتواصل فيه تدهور الوضع الإنساني في غزة مع استمرار هجمات جيش الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين العزل. وكذا تواصل منع ولوج المساعدات الإنسانية اللازمة إلى القطاع.