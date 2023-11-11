بطلة إفريقية تقرر اعتزال “الكاراتي” بسبب فتوى شرعية

قرّرت البطلة الإفريقية والمصنفة الثانية عالميا، في رياضة “الكاراتي” الليبية. سالمة المعداني، وضع حد لمسيرتها الرياضية بسبب فتوى شرعية.

وكانت سالمة المعداني. قد أعلنت في منشور لها على حسابها الرسمي عبر “فيسبوك” يوم الـ 17 سبتمبر الماضي. عن اعتزالها نهائيا رياضة “الكاراتي”. بعد استشارة أحد الشيوخ.

وبدأت البطلة الليبية منشورها بتحية الإسلام وآية من القرآن الكريم: “الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَـذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ” وأخرى: “وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ”

قبل أن تؤكد بأن الإنسان عليه أن يتأكد بأن عمله كله عبادة، ولا يوجد أي إثم ويتأكد من كل التفاصيل.

واستدلت البطلة الليبية بآية أخرى من القرآن بخصوص قراراها: “فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ”.

مشيرة إلى أنه استفسرت أحد الشيوخ. كونها تحاول أن تجتهد ليكون عملها كله عيادة ولا يوجد إثم وتريد رأيه، حول ممارستها رياضة الكاراتي.

وكان رد الشيخ: “لا يجوز يابنتي، تدريبك مع شباب، المدرب رجل، الضرب على الوجه، السفر من دون محرم.. ليس فيه أي عمل للآخرة” مبرزة. بأن الشيخ، نصحها بأن تشغل نفسها في علم نافع تجده في آخرتها.

كما ختمت البطلة الصاعدة في رياضة الكاراتي: “فالحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات. لهذا السبب أقرر ترك لعبة الكاراتي.. مع حبي الكبير للعبة، ومع إحترامي لكل المدربين. وكل اللاعبين ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى”.

اللاعبة الليبية لم ت ندم على قرار الاعتزال

أعادت أمس الجمعة. إحدى الصفحات الرياضية الليبية على “فيسبوك”. نشر خبر إعتزال سالمة المعداني. التي سارعت لمشاركة المنشور مع أصدقائها وأرفقته بتعليق: “الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ”. في إشارة منها إلى عدم ندمها على قرار الاعتزال.

للإشارة، فإن البطلة الليبية الواعدة، حلّت في وصافة الترتيب العالمي. حسب تصنيف الاتحاد الدولي للكاراتي. الخاص بشهر أوت 2023. بعد حصولها على الميدالية الذهبية. في بطولة إفريقيا التي أقيمت في جنوب افريقيا. لتصبح بذلك، أول فتاة ليبية في تاريخ اللعبة. تصل إلى هذه المرتبة على المستوى الدولي.