بطلة الجمباز كيليا نمور تدعم مواطنتها الملاكمة إيمان خليف قبل نزال النهائي

قدمت بطلة الجمباز، وصاحبة أول ميدالية ذهبية لصالح الجزائر، في الألعاب الأولمبية باريس 2024، كيليا نمور، الدعم المعنوي، لمواطنتها الملاكمة، إيمان خليف.

قبل نزال النهائي المرتقب، بقاعة “رولاند غاروس”، بالعاصمة الفرنسية باريس، فئة 66 كلغ.

ونشرت الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبر “فيسبوك”، رسالة كيليا نمور التشجيعية، للملاكمة، إيمان خليف، والتي كانت على النحو التالي:”إيمان أتمنى لك التوفيق، وأنا أدعمك من قلبي، وسأشجعك من خلف الشاشة”.

وأضافت صاحبة الميدالية الذهبية:”نثق في إمكانياتك، كافحي من أجل نيل الميدالية الذهبية”.