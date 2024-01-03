بطلة الخائن تصدم جمهورها: تمنيت الموت لشقيقتي ودُفن أبي حيا!!

فجرت الفنانة السورية مرام علي، مفاجأة من العيار الثقيل، وتحدثت عن معاناتها الكبيرة هي وعائلتها من السحر الأسود.

وقالت مرام خلال إستضافتها في برنامج “كتاب الشهرة”، إن أعراض السحر بدأت على شقيقتها التي كانت تتميز بشعرها الجميل.

وأضافت أن شقيقتها، استيقظت في أحد الأيام ووجدت أنها فقدت نصف شعرها، ولم يستطع الأطباء الكشف عن سبب ذلك.

وتابعت أن مرض شقيقتها استمر 8 أشهر، خسرت خلالها 15 كليو غرامًا من وزنها، وكانت تتألم كثيرًا دون سبب واضح.

وأشارت إلى أنها كانت تتمنى الموت لشقيقتها بسبب معاناتها الكبيرة من الألم دون معرفة مصدره.

وعلقت بالقول: “أختي كانت ميتة سريريًا.. وكنت أتمنى لها الموت من كثر الوجع الذي كانت تشعر به”.

وواصلت أنها في أحد الأيام طلبت من الله بتضرع أن يُشفي شقيقتها، فحلمت بإمرأة لمدة 4 أيام كانت تطلب منها أن تخرج من المنزل.

إلا أنها لم تعطِ الموضوع أي اهتمام في الوقت الذي حلمت فيه بحلم غريب يخص والدها، حيث رأت أنه يتم دفنه حيا.

وقالت أنها استيقظت في هلع كبير، وباتت تتصرف بجنون ودون وعي منها، وقامت حينها باتخاذ قرار الانتقال من المنزل برفقة عائلتها.

وأوضحت أن عائلتها اكتشفت وجود السحر أثناء ترتيب الأغراض للانتقال من المنزل. وقالت: “حدا من قرايبنا كتب السحر لأختي.. وأختي فتحت الكيس ووجدت فيه أشياء مقرفة جدًا”.

وأعربت مرام عن فخرها الكبير بشقيقتها لأنها استطاعت أن تتخلص من آلامها بالرغم من سنها الصغيرة. لافتة إلى أنها ما زالت متأثرة حتى اليوم بما حصل.