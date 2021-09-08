بطلة العالم في الروبوت: أنا الوحيدة التي مثلت العرب وهذا الاختراع منحني الذهبية

قالت البطلة الجزائرية بدروح شهلة صاحبة الميدالية الذهبية في المسابقة العالمية للروبوت. إنها تحصلت على المرتبة الأولى بفضل عمل جديد لأول مرة. يتمثل في صناعة روبوت تعليمي صديق للإنسان يعتمد على الذكاء الاصطناعي والإحتمالات ويطبق في مجال التعليم”.

وأضافت “منذ صغري يستهويني كثيرا مجال الروبوت والذكاء الصناعي وعملت عليه منذ مدة وكان هدفي التتويج. المسابقة أبدا لم تكن سهلة بمشاركة 400 متسابق من 17 دولة. أهمها كوريا وروسيا وماليزيا واندونيسيا. وأنا كنت الوحيدة الممثلة للعرب والجزائر في هذه المسابقة الدولية”.

وتابعت “كان هدف وحلم منذ سنوات وصلت إليه، خاصة وأنني انضممت إلى مدرسة الروبوت بسطيف هذا العام فقط.لا أستطيع أن أعبر لكم عن فرحتي بهذا التتويج لوطني أولا. وبعد أيام ستصلني شهادة التكريم والإعتراف والميدالية الذهبية من كوريا الجنوبية البلد المنظم”.

وكشفت بطلة الجزائر أنها ستجتاز هذا العام البكالوريا. وحلمها التخصص في الذكاء الاصطناعي ومساعدة الجزائر مستقبلا في هذا المجال.